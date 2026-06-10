Номінований прем’єр Румунії вірить у шанси на затвердження його уряду

Номінований на посаду прем’єр-міністра Румунії Еуджен Томак каже, що не бачить причин не виносити на голосування питання про затвердження уряду після консультацій з політичними партіями.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Томак у середу заявив, що не бачить причин не виносити на голосування питання про затвердження уряду.

Він зазначив, що невдовзі поінформує президента про результат перемовин з парламентськими партіями.

"Я впевнений, я відкритий і дуже рішуче налаштований далі дотримуватися цієї лінії. Це мій обов’язок – спробувати переконати усі політичні партії у необхідності зробити цей крок уперед для Румунії", – сказав Еуджен Томак.

Він додав, що фіналізує перелік кандидатів у міністри до кінця дня у середу, як і обіцяв.

"Зараз я веду обговорення з усіма проєвропейськими політичними силами у парламенті Румунії, щоб знайти рішення і вийти з цього глухого кута. Звісно, я хотів би мати тверду підтримку з боку усіх партій, з якими у нас спільне бачення. Не бачу причин не просити про вотум довіри від парламенту", – сказав Томак.

Нагадаємо, Румунія занурилась у політичну кризу у квітні 2026 року після виходу з урядової коаліції соціал-демократів, що призвело до відставки уряду Іліє Боложана.

4 червня президент Румунії Нікушор Дан доручив сформувати уряд Еуджену Томаку, депутату Європарламенту та своєму раднику, який не є представником жодної з парламентських партій.

Неофіційно повідомляють, що президент вже має "план Б" на випадок, якщо у парламенті не знайдеться достатньо голосів для затвердження уряду Томака.