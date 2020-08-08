Протести у Болгарії: мітингарі заблокували центр Софії після знесення наметового містечка

У п'ятницю ввечері у Софії пройшов черговий антиурядовий мітинг, протестувальники знов заблокували центр болгарської столиці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

На площі Незалежності та Орловому мосту протестувальники встановили намети та імпровізовані барикади.

Через перекриття доріг, зранку в суботу змінено маршрути громадського транспорту.

Блокування центру болгарської столиці відновилося через кілька годин після того, як поліція в п'ятницю вранці прибрала попередньо встановлені на проїжджої частині наметові містечка протестувальників.

Протести проти кабінету Бойко Борисова тривають вже місяць. Головна вимога маніфестантів - відставка уряду та головного прокурора. Учасники протестів звинувачують урядове керівництво в корупції та зв'язках "з мафією".

Виступи почалися 9 липня після того, як двох співробітників адміністрації президента Румена Радева було затримано через звинувачення у "торгівлі впливом", а в АП пройшли обшуки.

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