Протесты в Болгарии: митингующие заблокировали центр Софии после сноса палаточного городка
В пятницу вечером в Софии прошел очередной антиправительственный митинг, протестующие вновь заблокировали центр болгарской столицы.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".
На площади Независимости и Орловом мосту протестующие установили палатки и импровизированные баррикады.
Из-за перекрытия дорог, утром в субботу изменены маршруты общественного транспорта.
Блокировка центра болгарской столицы возобновилось через несколько часов после того, как полиция в пятницу утром убрала предварительно установленные на проезжей части палаточные городки протестующих.
Протесты против кабинета Бойко Борисова продолжаются уже месяц. Главное требование манифестантов - отставка правительства и главного прокурора. Участники протестов обвиняют правительственное руководство в коррупции и связях "с мафией".
Выступления начались 9 июля после того, как двух сотрудников администрации президента Румена Радева был задержан из-за обвинения в "торговле влиянием", а в АП прошли обыски.