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Протесты в Болгарии: митингующие заблокировали центр Софии после сноса палаточного городка

Суббота, 8 августа 2020, 15:42

В пятницу вечером в Софии прошел очередной антиправительственный митинг, протестующие вновь заблокировали центр болгарской столицы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

На площади Независимости и Орловом мосту протестующие установили палатки и импровизированные баррикады.

Из-за перекрытия дорог, утром в субботу изменены маршруты общественного транспорта.

Блокировка центра болгарской столицы возобновилось через несколько часов после того, как полиция в пятницу утром убрала предварительно установленные на проезжей части палаточные городки протестующих.

Протесты против кабинета Бойко Борисова продолжаются уже месяц. Главное требование манифестантов - отставка правительства и главного прокурора. Участники протестов обвиняют правительственное руководство в коррупции и связях "с мафией".

Выступления начались 9 июля после того, как двух сотрудников администрации президента Румена Радева был задержан из-за обвинения в "торговле влиянием", а в АП прошли обыски.

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