У Білорусі проходять вибори президента

У Білорусі 9 серпня проходять основне голосування на президентських виборах, з 4 до 8 серпня проходило дострокове голосування.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на державне агентство Белта.

Дільниці відкрилися о 8:00 за місцевим часом і зачиняться о 20:00. За даними ЦВК Білорусі, було створено 5767 виборчих дільниці, зокрема 44 за кордоном.

У виборах беруть п'ять кандидатів: чинний президент Олександр Лукашенко, який керує країною вже 26 років, його основна конкурентка опозиційна кандидатка Світлана Тихановська, а також Ганна Конопацька, Андрій Дмитрієв та Сергій Черечня.

Вибори визнають такими, що відбулися, якщо на них прийдуть більше половини виборців. Обраним президентом стане той кандидат, якого підтримали більше половини тих, хто проголосував.

ЦВК Білорусі оголосила, що явка на достроковому голосуванні на виборах президента склала 41,7% всіх виборців. Це дані станом на 19:00 суботи, 8 серпня.

Цьогоріч явка на достроковому голосуванні є значно вищою ніж раніше: у 2015 році таким правом скористалися 36,05% виборців, у 2010 році – 23,1%.

ЦВК планує оголосити попередні підсумки виборів близько опівночі 9 серпня.

Напередодні у Мінську тисячі людей прийшли на зустріч з суперницею Лукашенка Світланою Тихановською, попри те, що влада зайняла іншими заходами усі можливі майданчики.

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