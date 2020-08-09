В Беларуси проходят выборы президента

В Беларуси 9 августа проходит основное голосования на президентских выборах, с 4 по 8 августа проходило досрочное голосование.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на государственное агентство БелТА.

Участки открылись в 8:00 по местному времени и закроются в 20:00. По данным ЦИК Беларуси, было создано 5767 избирательных участков, в том числе 44 за рубежом.

В выборах принимают часть пять кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет, его основная конкурентка оппозиционный кандидат Светлана Тихановськая, а также Анна Конопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечня.

Выборы признают состоявшимися, если на них придут более половины избирателей. Избранным президентом станет тот кандидат, которого поддержали более половины проголосовавших.

ЦИК Беларуси объявила, что явка на досрочном голосовании на выборах президента составила 41,7% всех избирателей. Это данные по состоянию на 19:00 субботы, 8 августа.

В этом году явка на досрочном голосовании значительно выше, чем раньше: в 2015 году таким правом воспользовались 36,05% избирателей, в 2010 году - 23,1%.

ЦИК планирует объявить предварительные итоги выборов около полуночи 9 августа.

Накануне в Минске тысячи людей пришли на встречу с соперницей Лукашенко Светланой Тихановской, несмотря на то, что власти заняли другими мероприятиями все возможные площадки.

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