Греція веде переговори з Францією щодо винищувачів на тлі напруги в Середземному морі

Греція веде переговори з Францією та іншими країнами про закупівлю зброї для посилення своїх збройних сил на тлі напруженості щодо енергоресурсів в регіоні Східного Середземномор'я.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми ведемо переговори з Францією, і не тільки з Францією, щоб підвищити обороноздатність нашої країни. В рамках цього йде обговорення, яке включає купівлю літаків", - сказав агентству урядовець.

Чиновник додав, що ніяких остаточних рішень прийнято не було. У понеділок грецькі ЗМІ повідомили, що Афіни погодилися придбати у Франції 18 винищувачів Rafale.

Днем раніше міністр фінансів Греції заявив, що країна готова витратити частину своїх валютних резервів на закупівлю зброї та інші засоби, які допоможуть збільшити "стримуючу силу" після кількох років затягування поясів у витратах на оборону.

"Ніякої угоди, як написано в декількох ЗМІ, немає. Однак ведуться дискусії з низки питань", - сказало джерело в уряді Франції, не вдаючись у подробиці.

У Греції були розбіжності з Туреччиною з цілої низки питань, зокрема це стосується претензій на вуглеводневі ресурси в регіоні, засновані на суперечливих претензіях з приводу протяжності їх континентальних шельфів.

Напруженість загострилася минулого місяця після того, як Анкара відправила судно Oruc Reis для розвідки газу і нафти в спірних регіонах Середземного моря. Сьогодні Туреччина заявила, що продовжує роботу судна до 12 вересня.

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