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Греция ведет переговоры с Францией по истребителям на фоне напряженности в Средиземном море

Вторник, 1 сентября 2020, 12:27

Греция ведет переговоры с Францией и другими странами о закупках оружия для усиления своих вооруженных сил на фоне напряженности в отношении энергоресурсов в регионе Восточного Средиземноморья.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы ведем переговоры с Францией, и не только с Францией, чтобы повысить обороноспособность нашей страны. В рамках этого идет обсуждение, которое включает покупку самолетов", -  сказал агентству правительственный чиновник.

Чиновник добавил, что никаких окончательных решений принято не было. В понедельник греческие СМИ сообщили, что Афины согласились приобрести у Франции 18 истребителей Rafale.

Днем ранее министр финансов Греции заявил, что страна готова потратить часть своих денежных резервов на закупку оружия и другие средства, которые помогут увеличить "сдерживающую силу" после нескольких лет затягивания поясов в расходах на оборону.

"Нет соглашения, как написано в нескольких СМИ. Однако ведутся дискуссии по ряду вопросов", - сказал источник в правительстве Франции, не вдаваясь в подробности.

У Греции были разногласия с соседней Турцией по целому ряду вопросов, включая претензии на углеводородные ресурсы в регионе, основанные на противоречивых претензиях по поводу протяженности их континентальных шельфов.

Напряженность обострилась в прошлом месяце после того, как Анкара отправила судно Oruc Reis для разведки газа и нефти в спорных регионах Средиземного моря. Сегодня Турция заявила, что продлевает работу судна до 12 сентября.

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