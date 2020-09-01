В Іспанії найгірший туристичний сезон в історії: на 75% менше людей, втрати у 9,5 млрд євро

Іспанський туристичний сектор переживає найскладніший рік у своїй історії: в липні зафіксовано на 75% менше туристів, ніж рік тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

У липні, який вважається піком туристичного сезону, в Іспанію приїхали 2 464 441 іноземних мандрівників, згідно з даними Національного інституту статистики, опублікованими у вівторок. Це на 75,04% менше, ніж у той же період рік тому.

Іншими словами, не дивлячись на відкриття зовнішніх кордонів, країну відвідало на 7,4 мільйона менше іноземних туристів. Це призвело до втрати доходів у розмірі майже 9,5 млрд євро.

Найбільше туристів приїжджали з Франції - 597 244 особи. Це на 58,4% менше в порівнянні з липнем 2019 року. Далі йдуть Німеччина (432 302, на 65,2% менше) і Велика Британія (377 886, на 82,5% менше).

Очікується, що серпень буде таким же або навіть більш складним місяцем, з огляду на обмеження і попередження для поїздок до Іспанії, зроблені трьома країнами.

Що стосується витрат іноземних туристів в Іспанії, то в липні вони залишили 2,5 млрд євро, що значно менше 11,9 млрд євро в тому ж місяці 2019 року. Обвал був помітним - 79,48%.

Крім того, середні денні витрати на одного туриста також впали до 123 євро, що на 23% менше, ніж рік тому. Водночас, збільшилася середня тривалість поїздок, яка склала 8,09 дня в порівнянні з 7,55 дня в липні 2019 року.