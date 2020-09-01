У Лондоні кліматичні активісти заблокували рух біля парламенту

Активісти руху проти змін клімату заблокували дорогу біля британського парламенту у вівторок, вимагаючи від уряду дій з порятунку планети.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Розмахуючи плакатами з гаслами "У нас немає планети Б" і "Михочемо жити", демонстранти з групи Extinction Rebellion зупинили рух транспорту біля парламентської площі.

Поліція здійснила п'ять арештів.

Акція протесту була частиною двотижневої акції громадянської непокори, запланованої в Лондоні, Кардіффі і Манчестері.

Група Extinction Rebellion закликає політиків, які повертаються з літніх канікул, підтримати законопроєкт про надзвичайну кліматичну ситуацію і підготуватися до кліматичної кризи.

Як повідомлялося, більшість британців вважають, що зміни клімату в майбутньому будуть важливішою проблемою, ніж Brexit.