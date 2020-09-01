Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В правительстве говорят о прогрессе в переговорах о свободной торговле с Турцией

Курт Волкер вошел в руководство транспортной компании в Украине

На парламент Норвегии совершена масштабная хакерская атака

"Бандиты из Армии Крайовой": посол Польши возмущен открытием мемориальной доски на Львовщине






В Лондоне климатические активисты заблокировали движение возле парламента

Вторник, 1 сентября 2020, 17:46

Активисты движения против изменения климата заблокировали дорогу возле британского парламента во вторник, требуя от правительства действий по спасению планеты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Размахивая плакатами с лозунгами " У нас нет планеты Б" и " Хотим жить", демонстранты из группы Extinction Rebellion остановили движение транспорта у парламентской площади.Полиция произвела пять арестов.

Акция протеста была частью двухнедельной акции гражданского неповиновения, запланированной в Лондоне, Кардиффе и Манчестере.

Группа Extinction Rebellion призывает политиков, возвращающихся с летних каникул, поддержать законопроект о чрезвычайной климатической ситуации и подготовиться к климатическому кризису.

Как сообщалось, большинство британцев считают, что изменения климата в будущем будут более важной проблемой, чем Brexit.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
климат
powered by lun.ua