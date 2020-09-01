В Лондоне климатические активисты заблокировали движение возле парламента
Активисты движения против изменения климата заблокировали дорогу возле британского парламента во вторник, требуя от правительства действий по спасению планеты.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
Размахивая плакатами с лозунгами " У нас нет планеты Б" и " Хотим жить", демонстранты из группы Extinction Rebellion остановили движение транспорта у парламентской площади.Полиция произвела пять арестов.
Акция протеста была частью двухнедельной акции гражданского неповиновения, запланированной в Лондоне, Кардиффе и Манчестере.
Группа Extinction Rebellion призывает политиков, возвращающихся с летних каникул, поддержать законопроект о чрезвычайной климатической ситуации и подготовиться к климатическому кризису.
Как сообщалось, большинство британцев считают, что изменения климата в будущем будут более важной проблемой, чем Brexit.