Чехія розширила "масковий режим" на всі громадські приміщення

Чехія додатково посилила масковий режим, розширивши його на усі громадські приміщення, але з певними винятками.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Novinky, про такі заходи оголосило ввечері 9 вересня Міністерство охорони здоров’я після того, як приріст заражень вперше з початку епідемії перевищив 1000.

"Ми домовилися запровадити зобов’язання носити маски у всіх приміщеннях, за деякими чіткими винятками", - зазначив міністр охорони здоров’я Адам Войтех.

Маски відтепер стануть обов’язковими і на робочому місці - якщо працівники розміщені на відстані меншій 2 метрів одне від одного або ж не працюють весь час у тому самому місці.

У школах маски будуть обов’язковими лише у загальних приміщеннях, де можуть перетинатися діти з різних класів.

При цьому є великий список винятків із загальної вимоги: для дітей віком до 2 років у будь-якому місці, для дітей та персоналу дитсадків, викладачів іноземних мов, дітей та персоналу низки спеціалізованих закладів, людей, які мають проблеми з ментальним здоров'ям, госпіталізованих пацієнтів та клієнтів закладів соціального піклування.



Винятком є також водії громадського транспорту, які відгороджені від пасажирів, учасники судових процесів, спортсмени, музиканти, танцюристи, лектори й модератори заходів під час роботи/тренувань, відвідувачі басейнів та саун.



Крім того, дозволяється знімати маску для фото на весільних церемоніях, а також у транспорті - якщо необхідно випити води тощо.

Нові правила почнуть діяти з 11 вересня.

З минулого тижня маски є обов’язковими також у всьому громадському транспорті, до цього їх вимагали лише в метро.

Крім того, уряд перейшов на систему "інтелектуального карантину" і створив так званий "ковідний семафор", який оцінює розповсюдження хвороби в чеських регіонах і, відповідно, дозволяє оцінити, які заходи будуть вжиті у разі погіршення ситуації.