У Чехії новий антирекорд випадків коронавірусу за добу, повертається "масковий режим"

У Чехії за останню добу зафіксовано найбільшу з початку пандемії коронавірусу кількість нових інфікованих - 1164.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані оприлюднив сайт Міністерства охорони здоров'я Чехії.

Попередній антирекорд - 796 випадків за добу - зафіксовано минулої п'ятниці. На початку тижня було вдвічі менше випадків – 562.

За даними чеського МОЗ, у країні нараховується 9272 активних випадки, 234 особи госпіталізовані. За останні два тижні середня кількість інфікованих складає 61 на 100 тисяч жителів. Для порівняння – наприкінці серпня цей показник становив 21 на 100 тисяч.

Загалом з початку пандемії У Чехії підтверджено 29 877 випадків інфікування, померла 441 людина.

За інформацію порталу Novinky, уряд Чехії сьогодні провів екстрену нараду, на якій було ухвалено рішення з 10 вересня знову запровадити скасовану в червні вимогу щодо носіння масок у закритих громадських приміщеннях, таких як супермаркети.

З минулого тижня маски є обов’язковими також у всьому громадському транспорті, до цього їх вимагали лише в метро.

Крім того, уряд перейшов на систему "інтелектуального карантину" і створив так званий "ковідний семафор", який оцінює розповсюдження хвороби в чеських регіонах і, відповідно, дозволяє оцінити, які заходи будуть вжиті у разі погіршення ситуації.