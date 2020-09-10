Чехия расширила масочный режим на все общественные помещения

Чехия дополнительно усилила масочный режим, расширив его на все общественные помещения, но с определенными исключениями.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Novinky, о таких мерах объявило вечером 9 сентября Министерство здравоохранения после того, как прирост заражений впервые с начала эпидемии превысил 1000.

"Мы договорились ввести обязательство носить маски во всех помещениях, с некоторыми четкими исключениями", - отметил министр здравоохранения Адам Войтех.

Маски отныне станут обязательными и на рабочем месте - если работники размещены на расстоянии менее 2 метров друг от друга или не работают все время в одном и том же месте.

В школах маски будут обязательными только в общих помещениях, где могут пересекаться дети из разных классов.

При этом есть большой список исключений из общего требования для детей в возрасте до 2 лет в любом месте, для детей и персонала детских садов, преподавателей иностранных языков, детей и персонала ряда специализированных учреждений, людей, которые имеют проблемы с ментальным здоровьем, госпитализированных пациентов и клиентов учреждений социального призрения.

Исключением является также водители общественного транспорта, которые отгорожены от пассажиров, участники судебных процессов, спортсмены, музыканты, танцоры, лекторы и модераторы мероприятий во время работы / тренировок, посетители бассейнов и саун.

Кроме того, разрешается снимать маску для фото на свадебных церемониях, а также в транспорте - если необходимо выпить воды и тому подобное.

Новые правила начнут действовать с 11 сентября.

С прошлой недели маски являются обязательными также во всем общественном транспорте, до сих пор их требовали только в метро.

Кроме того, правительство перешло на систему "интеллектуального карантина" и создало так называемый "ковидный семафор", который оценивает распространение болезни в чешских регионах и, соответственно, позволяет оценить, какие меры будут приняты в случае ухудшения ситуации.