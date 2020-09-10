У Болгарії тривають багатотисячні антиурядові протести, є затримані

У столиці Болгарії Софії у четвер проходить масова антиурядова демонстрація – тисячі людей фактично заблокували центр міста.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БГНЕС.

Протести у Болгарії проходять вже 64-й день. Вимога протестувальників лишається незмінною – відставка уряду Бойко Борисова, відставка генпрокурора Івана Гешева і проведення дострокових парламентських виборів.

Поліція стала живим кордоном навколо будівель уряду і парламенту.

Втім, поки на акції минулося без серйозних інцидентів.

Разом з тим заступник начальника Управління поліції безпеки МВС Болгарії Тоні Тодоров повідомив про затримання шести осіб під час протестів.

Двоє із затриманих до цього оголошені в розшук. Вони з'явилися на контрольно-пропускних пунктах, які облаштувала поліція перед акцією. Троє були затримані за носіння заборонених предметів. Правоохоронні органи перевірять, чи брали вони будь-яку участь в акції протесту 2 вересня, коли дійшло до сутичок з поліцією.

Раніше прем’єр Болгарії назвав учасників протесту мафією, що обурило не тільки демонстрантів, а й президента Румена Радева.

"Масовий протест належить всім громадянам. На площі сьогодні немає ні контрабандистів, ні мафії, але є болгарський народ, який відповідно до Конституції є єдиним сувереном, і він твердо має намір повернути собі державу. Закликаю всіх, хто сьогодні перебуває на площі, не піддаватися на провокації" - сказав він.

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