У Болгарії тривають багатотисячні антиурядові протести, є затримані
У столиці Болгарії Софії у четвер проходить масова антиурядова демонстрація – тисячі людей фактично заблокували центр міста.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БГНЕС.
Протести у Болгарії проходять вже 64-й день. Вимога протестувальників лишається незмінною – відставка уряду Бойко Борисова, відставка генпрокурора Івана Гешева і проведення дострокових парламентських виборів.
Поліція стала живим кордоном навколо будівель уряду і парламенту.
Втім, поки на акції минулося без серйозних інцидентів.
Разом з тим заступник начальника Управління поліції безпеки МВС Болгарії Тоні Тодоров повідомив про затримання шести осіб під час протестів.
Двоє із затриманих до цього оголошені в розшук. Вони з'явилися на контрольно-пропускних пунктах, які облаштувала поліція перед акцією. Троє були затримані за носіння заборонених предметів. Правоохоронні органи перевірять, чи брали вони будь-яку участь в акції протесту 2 вересня, коли дійшло до сутичок з поліцією.
Раніше прем’єр Болгарії назвав учасників протесту мафією, що обурило не тільки демонстрантів, а й президента Румена Радева.
"Масовий протест належить всім громадянам. На площі сьогодні немає ні контрабандистів, ні мафії, але є болгарський народ, який відповідно до Конституції є єдиним сувереном, і він твердо має намір повернути собі державу. Закликаю всіх, хто сьогодні перебуває на площі, не піддаватися на провокації" - сказав він.
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