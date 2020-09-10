В Болгарии продолжаются многотысячные антиправительственные протесты, есть задержанные

В столице Болгарии Софии в четверг проходит массовая антиправительственная демонстрация - тысячи людей фактически заблокировали центр города.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС.

Протесты в Болгарии проходят уже 64-й день. Требование протестующих остается неизменным - отставка правительства Бойко Борисова, отставка генпрокурора Ивана Гешева и проведение досрочных парламентских выборов.

Полиция стала живым рубежом вокруг зданий правительства и парламента.

Впрочем, пока на акции обошлось без серьезных инцидентов.

Вместе с тем заместитель начальника Управления полиции безопасности МВД Болгарии Тони Тодоров сообщил о задержании шести человек во время протестов.

Двое из задержанных были объявлены в розыск. Они появились на контрольно-пропускных пунктах, которые обустроила полиция перед акцией. Трое были задержаны за ношение запрещенных предметов. Правоохранительные органы проверят, принимали ли они какое-либо участие в акции протеста 2 сентября, когда дошло до столкновений с полицией.

Ранее премьер Болгарии назвал протестующих мафией, что возмутило не только демонстрантов, но и президента Румена Радева.

"Массовый протест принадлежит всем гражданам. На площади сегодня нет ни контрабандистов, ни мафии, но есть болгарский народ, который согласно Конституции является единственным сувереном, и он твердо намерен вернуть себе государство. Призываю всех, кто сегодня находится на площади, не поддаваться на провокации", - сказал он.

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