Антиурядові протести в Болгарії: під парламентом спалахнули сутички з поліцією 

Тисячі болгар вийшли на одну з найбільших за останні два місяці акцій протесту перед будівлею парламенту в Софії, вимагаючи відставки прем'єр-міністра Бойко Борисова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Мітинг відбувся під час першого після літніх канікул засідання парламенту. Протестувальники назвали його "Великим національним повстанням" у відповідь на план уряду щодо нової Конституції.

Між протестувальниками та поліцією спалахнули сутички. Правоохоронці застосували перцевий газ та здійснили кілька арештів.

Мітингарі закидали парламент, який ретельно охороняється, яйцями, яблуками і сміттям.

Вони також розхитували поліцейські машини, і близько 20 офіцерів поліції постраждали від невідомої речовини, яку розпилили демонстранти, заявили в поліції.

Фото: https://bstv.bg

Фото: https://bstv.bg

Протестувальники звинувачують 61-річного довготривалого прем'єра Бойка Борисова в нездатності боротися з корупцією.

Борисов пообіцяв піти у відставку, якщо парламент схвалить його плани з призначення виборів до Великих народних зборів для зміни Конституції.

Однак навряд чи він отримає достатньо голосів, щоб просунути свій план.

Протестувальники, а також опозиційні партії, відхилили цю пропозицію як хитрість, спрямовану на те, аби Борисов залишився при владі довше.

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