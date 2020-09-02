Антиурядові протести в Болгарії: під парламентом спалахнули сутички з поліцією
Тисячі болгар вийшли на одну з найбільших за останні два місяці акцій протесту перед будівлею парламенту в Софії, вимагаючи відставки прем'єр-міністра Бойко Борисова.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
Мітинг відбувся під час першого після літніх канікул засідання парламенту. Протестувальники назвали його "Великим національним повстанням" у відповідь на план уряду щодо нової Конституції.
People against the mafia in Bulgaria!#ResignMobster#BulgariaUprised#Day56 pic.twitter.com/deQq5nsDFR— Atanas Spasov (@I_atanas_spasov) September 2, 2020
Між протестувальниками та поліцією спалахнули сутички. Правоохоронці застосували перцевий газ та здійснили кілька арештів.
Мітингарі закидали парламент, який ретельно охороняється, яйцями, яблуками і сміттям.
Вони також розхитували поліцейські машини, і близько 20 офіцерів поліції постраждали від невідомої речовини, яку розпилили демонстранти, заявили в поліції.
Протестувальники звинувачують 61-річного довготривалого прем'єра Бойка Борисова в нездатності боротися з корупцією.
Борисов пообіцяв піти у відставку, якщо парламент схвалить його плани з призначення виборів до Великих народних зборів для зміни Конституції.
Однак навряд чи він отримає достатньо голосів, щоб просунути свій план.
Протестувальники, а також опозиційні партії, відхилили цю пропозицію як хитрість, спрямовану на те, аби Борисов залишився при владі довше.
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