Антиурядові протести в Болгарії: під парламентом спалахнули сутички з поліцією 

Тисячі болгар вийшли на одну з найбільших за останні два місяці акцій протесту перед будівлею парламенту в Софії, вимагаючи відставки прем'єр-міністра Бойко Борисова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Мітинг відбувся під час першого після літніх канікул засідання парламенту. Протестувальники назвали його "Великим національним повстанням" у відповідь на план уряду щодо нової Конституції.

People against the mafia in Bulgaria!#ResignMobster#BulgariaUprised#Day56 pic.twitter.com/deQq5nsDFR