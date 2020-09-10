"Місія століття": транспортування вакцин може стати найбільшою проблемою для Європи

Робота над пошуком життєздатної вакцини проти COVID-19 триває у всьому світі, але інше нагальне питання вже починає виходити на перший план: як транспортувати мільярди доз із фабрик до лікарень.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Euractiv.

Європейський Союз, а також США, Велика Британія, Китай та багато інших країн вже уклали попередні угоди з найбільшими фармацевтичними компаніями для того, щоб забезпечити достатню потужність виробництва вакцини, як тільки вона стане доступною.

Незважаючи на те, що Європа може похвалитися значним потенціалом виробництва вакцин, і нова Стратегія вакцинації блоку має на меті зобов'язати компанії виробляти лікування в ЄС, може виникнути логістичний колапс, якщо політики не підготуються належним чином.

Вакцини потрібно транспортувати відповідно до суворих правил, в умовах з контролем температури, щоб гарантувати їхню якість, і вони повинні прибути до місця призначення в межах певного терміну, щоб бути ефективними.

"Безпечна доставка вакцин COVID-19 буде місією століття для світової авіаційної вантажної галузі. Але її не здійснити без ретельного попереднього планування. І зараз настав для цього час", - сказав генеральний директор Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) Александр де Жуньяк.

За даними IATA, перевезення лише однієї партії вакцини для приблизно 7,8 мільярдів людей на планеті потребувало б 8000 вантажних літаків Jumbo Jet 747. На сьогодні в авіапарках компаній по всьому світу трохи більше 400 таких літаків.

На додаток до проблем з авіаперевезенням, існує також питання безпеки. Вакцину - яка буде надзвичайно цінним товаром - доведеться доставляти в усі куточки планети, а IATA попереджає, що втручання та крадіжки стануть невід’ємними проблемами.

Автомобільний транспорт також буде вирішальним чинником під час доставки, але Міжнародний союз автомобільного транспорту та Європейська федерація транспортних працівників продовжують попереджати, що Європа страждає від відсутності безпечних та надійних місць для паркування вантажівок, що може поставити під загрозу доставку.

IATA визнає, що авіаційні вантажі будуть лише частиною ланцюга поставок, і що інші види транспорту відіграватимуть роль у доставці вакцини від дверей до дверей, особливо в країнах, що розвиваються.

Але чинна політика національних урядів обмежить зусилля з розподілу, особливо коли мова йде про прикордонний контроль та карантинні заходи для таких ключових працівників, як наземний екіпаж, водії вантажних автомобілів та моряки.

Європейська комісія закликала країни-члени ЄС підписати спільний документ з питань прикордонних заходів, щоб гармонізувати підхід блоку до карантину та критеріїв подорожей.