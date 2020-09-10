"Миссия века": транспортировка вакцин может стать самой большой проблемой для Европы

Работа над поиском жизнеспособной вакцины против COVID-19 продолжается во всем мире, но другой насущный вопрос уже начинает выходить на первый план: как транспортировать миллиарды доз из фабрик в больницы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Euractiv.

Европейский Союз, а также США, Великобритания, Китай и многие другие страны уже заключили предварительные соглашения с крупнейшими фармацевтическими компаниями, чтобы обеспечить достаточную мощность производства вакцины, как только она станет доступной.

Несмотря на то, что Европа может похвастаться значительным потенциалом производства вакцин, и новая Стратегия вакцинации блока имеет целью обязать компании производить лечение в ЕС, может возникнуть логистический коллапс, если политики не подготовятся должным образом.

Вакцины нужно транспортировать в соответствии со строгими правилами, в условиях с контролем температуры, чтобы гарантировать их качество, и они должны прибыть к месту назначения в пределах определенного срока, чтобы быть эффективными.

"Безопасная доставка вакцин COVID-19 будет миссией века для мировой авиационной грузовой отрасли. Но ее не осуществить без тщательного предварительного планирования. И сейчас настало для этого время", - сказал генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жуньяк.

По данным IATA, перевозка только одной партии вакцины для примерно 7,8 млрд людей на планете потребовала бы 8000 грузовых самолетов Jumbo Jet 747. В настоящее время в авиапарке компаний по всему миру чуть более 400 таких самолетов.

В дополнение к проблемам с авиаперевозками существует также вопрос безопасности. Вакцину - которая будет чрезвычайно ценным товаром - придется доставлять во все уголки планеты, а IATA предупреждает, что вмешательство и кражи станут неотъемлемыми проблемами.

Автомобильный транспорт также будет решающим фактором при доставке, но Международный союз автомобильного транспорта и Европейская федерация транспортных работников продолжают предупреждать, что Европа страдает от отсутствия безопасных и надежных мест для парковки грузовиков, что может поставить под угрозу доставку.

IATA признает, что авиационные грузы будут лишь частью цепи поставок, и другие виды транспорта будут играть роль в доставке вакцины от двери до двери, особенно в развивающихся странах.

Но действующая политика национальных правительств ограничит усилия по распределению, особенно когда речь идет о пограничном контроле и карантинных мерах для таких ключевых работников, как наземный экипаж, водители грузовиков и моряки.

Европейская комиссия призвала страны-члены ЕС подписать совместный документ по вопросам пограничных мер, чтобы гармонизировать подход блока к карантину и критериям путешествий.