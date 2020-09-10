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Британія внесла Португалію, Угорщину у карантинний список, вилучила Швецію

Четвер, 10 вересня 2020, 20:19

Британський уряд ввів карантинні обмеження для мандрівників, що прибувають в Англію з материкової частини Португалії, а також з Угорщини. 

Про це повідомив міністр транспорту країни Грант Шаппс у своєму Twitter, пише "Європейська правда". 

Від ранку суботи мандрівники, що прибувають з Португалії, за винятком Азорських островів і Мадейри, а також з Угорщини, Французької Полінезії і Реюньйону, повинні будуть самоізолюватись на 14 днів після прибуття до Англії.

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За словами міністра, Швеція буде видалена зі списку країн. Останнє рішення послідувало за введенням обмежень щодо семи грецьких островів раніше на цьому тижні.

Як повідомлялось, цього тижня в Англії вирішили запровадити найбільш жорсткі з часу послаблення карантину обмеження у зв’язку зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу.

Зокрема, запроваджується заборона на зібрання груп з понад шести людей, що збираються в будинках, парках, пабах і ресторанах.

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