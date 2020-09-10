Британія внесла Португалію, Угорщину у карантинний список, вилучила Швецію
Британський уряд ввів карантинні обмеження для мандрівників, що прибувають в Англію з материкової частини Португалії, а також з Угорщини.
Про це повідомив міністр транспорту країни Грант Шаппс у своєму Twitter, пише "Європейська правда".
Від ранку суботи мандрівники, що прибувають з Португалії, за винятком Азорських островів і Мадейри, а також з Угорщини, Французької Полінезії і Реюньйону, повинні будуть самоізолюватись на 14 днів після прибуття до Англії.
За словами міністра, Швеція буде видалена зі списку країн. Останнє рішення послідувало за введенням обмежень щодо семи грецьких островів раніше на цьому тижні.
Як повідомлялось, цього тижня в Англії вирішили запровадити найбільш жорсткі з часу послаблення карантину обмеження у зв’язку зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу.
Зокрема, запроваджується заборона на зібрання груп з понад шести людей, що збираються в будинках, парках, пабах і ресторанах.