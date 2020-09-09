Більше шести не збиратись: Англія посилює коронавірусні обмеження

В Англії запроваджують найбільш жорсткі з часу послаблення карантину обмеження у зв’язку зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу.

Про це повідомляє "європейська правда" з посиланням на Sky News.

Заборона на групи з більш ніж шести людей, що збираються в будинках, парках, пабах і ресторанах в Англії, запроваджується прем’єром Борисом Джонсоном в рамках посилення боротьби з коронавірусом після того, як обмеження раніше були пом’якшені.

За перше порушення нових правил загрожуватиме штраф у 100 фунтів стерлінгів, сума штрафу подвоюватиметься за кожне повторне порушення і так до 3200 фунтів.

"Ми повинні діяти негайно, щоб зупинити поширення вірусу",- заявив Джонсон.

"Дуже важливо, щоб люди тепер дотримувалися цих правил і пам'ятали основи - мити руки, закривати обличчя, тримати дистанцію від інших і проходити тест, якщо у вас є симптоми" – додав він.

З наступного понеділка будь-яке зібрання більше шести осіб в Англії буде незаконним, якщо тільки воно не відповідає одному з обмеженого списку винятків.

Це стосується зустрічей як у приміщенні, так і на відкритому повітрі.

Нове правило не поширюється на домашні господарства з понад шести осіб, а також на збори для роботи або навчання.

Весілля, похорони та організовані командні види спорту, що проводяться безпечним з епідемічної точки зору способом, також звільняються від обмежень.

Посилення обмежень йде за попередженням МОЗ про те, що громадськість - особливо молодь - зараз занадто спокійно ставиться до коронавірусу, в результаті чого рівень захворюваності COVID-19 зараз перевищує 20 на 100 000 населення.