Британия внесла Португалию, Венгрию в карантинный список, изъяла Швецию

Британское правительство ввело карантин для путешественников, прибывающих в Англию с материковой части Португалии, а также с Венгрии.

Об этом сообщил министр транспорта страны Грант Шаппс в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

С утра субботы путешественники, прибывающие из Португалии, за исключением Азорских островов и Мадейры, а также из Венгрии, Французской Полинезии и Реюньона, должны будут самоизолироваться на 14 дней по прибытии в Англию.

Читайте также Швейцария ввела карантин для путешественников из Украины

По словам министра, Швеция будет удалена из списка стран. Последнее решение последовало за введением ограничений в отношении семи греческих островов ранее на этой неделе.

Как сообщалось, на этой неделе в Англии решили ввести наиболее жесткие со времен ослабления карантина ограничения в связи с увеличением количества новых случаев коронавируса.

В частности, вводится запрет на собрания групп более шести человек, которые собираются в домах, парках, пабах и ресторанах.