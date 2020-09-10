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Британия внесла Португалию, Венгрию в карантинный список, изъяла Швецию

Четверг, 10 сентября 2020, 20:19

Британское правительство ввело карантин для путешественников, прибывающих в Англию с материковой части Португалии, а также с Венгрии.

Об этом сообщил министр транспорта страны Грант Шаппс в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

С утра субботы путешественники, прибывающие из Португалии, за исключением Азорских островов и Мадейры, а также из Венгрии, Французской Полинезии и Реюньона, должны будут самоизолироваться на 14 дней по прибытии в Англию.

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По словам министра, Швеция будет удалена из списка стран. Последнее решение последовало за введением ограничений в отношении семи греческих островов ранее на этой неделе.

Как сообщалось, на этой неделе в Англии решили ввести наиболее жесткие со времен ослабления карантина ограничения в связи с увеличением количества новых случаев коронавируса.

В частности, вводится запрет на собрания групп более шести человек, которые собираются в домах, парках, пабах и ресторанах.

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