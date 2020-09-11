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Естонія закликала до міжнародного розслідування отруєння Навального

П'ятниця, 11 вересня 2020, 08:23

На відкритому засіданні Ради Безпеки ООН з хімічної зброї Естонія засудила напад на лідера російської опозиції Олексія Навального із застосуванням нейротоксичного препарату групи "Новічок".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

За словами міністра закордонних справ Естонії  Урмаса Рейнсалу, застосування хімічної зброї повинно мати серйозні наслідки.

"Винні в цьому нападі повинні бути покарані. Необхідне незалежне міжнародне розслідування за участю експертів організації із заборони хімічної зброї", - заявив Рейнсалу і закликав Росію до співпраці.

У своєму виступі Естонія також згадала справу Скрипалів в 2018 році, яка також обговорювалася в Раді Безпеки.

 "На жаль, це не перший випадок, коли "Новічок" використовується проти людей, яких Росія вважає ворогами", - сказав постійний представник Естонії при ООН Свен Юргенсон.

На зустрічі кілька інших членів Ради Безпеки також засудили отруєння Навального.

Минулого тижня німецький уряд заявив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи "Новічок".

Як повідомлялося, був застосований новий, більш смертоносний варіант "Новічка", який має більш повільну дію і від якого Навальний мав померти ще в літаку.

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