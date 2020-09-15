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Зеленський не образився на ексочільницю МЗС Австрії за весільний танок із Путіним

Вівторок, 15 вересня 2020, 09:26

Президент Володимир Зеленський напередодні візиту до Відня заявив австрійській пресі, що танок ексглави МЗС Австрії з Путіним  на її весіллі не має негативного впливу на відносини між країнами. 

Про це Зеленський сказав у інтерв’ю Wiener Zeitung, пише "Європейська правда".

"Якщо чесно, я вже й забув історію про це весілля. Відносини між Австрією і Україною є глибокими, ця справа була лише невеликим епізодом. Вона не має негативного впливу на відносини між нашими державами", - сказав глава держави. 

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Він підкреслив, що для нього важлива підтримка Австрії територіальної цілісності України.

"У нас війна на сході України, і Австрія підтримує територіальну цілісність України. Для мене це дуже важливо. Я вже зустрічався з канцлером Себастіаном Курцом, у нас хороші відносини", - зазначив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок вперше відвідає Відень. Візит відбувається на запрошення федерального президента Александра ван дер Беллена.

Зеленський у Відні також зустрінеться з канцлером Себастіаном Курцом і головою парламенту Вольфгангом Соботкою.

Як повідомлялось, Кнайсль та її чоловік, на чиє весілля запросили Путіна, вирішили розлучитися після численних сварок і навіть бійки, про яку писала австрійська преса. 

Кнайсль також почала писати колонки для пропагандистського кремлівського мовника Russia Today (RT).

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