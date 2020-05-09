Ексглава МЗС Австрії, яка танцювала на весіллі з Путіним, працюватиме на Russia Today

Колишня очільниця МЗС Австрії Карін Кнайсль, яка прославилась танцями на своєму весіллі з президентом РФ Владіміром Путіним, писатиме колонки для пропагандистського кремлівського мовника Russia Today (RT).

Цю новину повідомила головний редактор RT Маргарита Симоньян, пише "Європейська правда".

"Та сама ексміністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, з якою на її весіллі танцював Путін, тепер буде писати для нас авторські колонки", - написала Симоньян 8 травня у своєму Twitter.

Кнайсль обіймала крісло міністра закордонних справ в уряді Себастіана Курца з грудня 2017 року за квотою ультраправої Австрійської партії свободи. Вона пішла з міністерства після падіння першого уряду Курца, що сталось через скандал із підкупом Партії свободи (детальніше - у статті: Ібіца, росіянка та тінь Фірташа: як 7 годин відео знищили ультраправих в уряді Австрії).

Як пише видання Kronen Zeitung, в квітні стало відомо, що Кнайсль в результаті кризи з коронавірусом мала "нульовий дохід" і скаржилася, що не може отримати ні цента з фонду підтримки самозайнятих. У той же час руйнувався її шлюб, про сварки і навіть бійку Кнайсль з чоловіком писали австрійські ЗМІ. Зараз подружжя у процесі розлучення.

Видання припускає, що дружба Кнайсль з главою РФ проклала їй шлях до нової роботи.

У своїй першій колонці для RT під назвою "Машина як символ" Кнайсль впевнена, що пандемія не змінить того факту, що авто і надалі буде символом свободи та мобільності.