У Греції затримали 5 підозрюваних у підпалі найбільшого табору мігрантів

У Греції затримали п’ятьох підозрюваних у підпалах, які призвели до серії пожеж у найбільшому таборі мігрантів Морія на острові Лесбос.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

За даними джерел, всі підозрювані є громадянами Афганістану.

Серед затриманих двоє неповнолітніх, один з яких був заарештований в Пієрії на півночі Греції після того, як був переведений в місцевий табір після пожеж в минулу середу.

Правоохоронці, які розслідують пожежі, як повідомляється, діяли на основі записів камер спостереження і свідчень очевидців, коли в заарештували п'ятьох підозрюваних. За їхніми словами, розшукується і шостий підозрюваний.

Грецькі чиновники стверджували, що пожежі були викликані жителями табору, які відреагували таким чином на те, що табір був поміщений в карантин після виявлення там випадків коронавірусу.

Центр прийому і ідентифікації мігрантів, розташований поблизу села Морія на грецькому острові Лесбос, був повністю знищений в результаті трьох пожеж.

Вогонь знищив також неформальні поселення прохачів притулку та мігрантів навколо центру, розрахованого спочатку на прийом 2800 осіб. За різними даними, в Морії перебували від 12 000 до 19 000 людей.

Умови, в яких перебували мігранти, комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович називала катастрофічними - люди були позбавлені медичної допомоги, доступу до засобів гігієни.