В Греции задержали 5 подозреваемых в поджоге крупнейшего лагеря мигрантов

В Греции задержали пятерых подозреваемых в поджогах, которые привели к серии пожаров в крупнейшем лагере мигрантов Мория на острове Лесбос.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

По данным источников, все подозреваемые являются гражданами Афганистана.

Среди задержанных двое несовершеннолетних, один из которых был арестован в Пієрії на севере Греции после того, как был переведен в местный лагерь после пожаров в минувшую среду.

Правоохранители, расследующие пожары, как сообщается, действовали на основе записей камер наблюдения и свидетельств очевидцев, когда в арестовали пятерых подозреваемых. По их словам, разыскивается и шестой подозреваемый.

Греческие чиновники утверждали, что пожары были вызваны жителями лагеря, которые отреагировали таким образом на то, что лагерь был помещен в карантин после обнаружения там случаев коронавирус.

Центр приема и идентификации мигрантов, расположенный вблизи села Мория на греческом острове Лесбос, был полностью уничтожен в результате трех пожаров.

Огонь уничтожил также неформальные поселения просителей убежища и мигрантов вокруг центра, рассчитанного сначала на прием 2800 человек. По разным данным, в Мории находились от 12 000 до 19 000 человек.

Условия, в которых находились мигранты, комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович назвала катастрофическими - люди были лишены медицинской помощи, доступа к средствам гигиены.