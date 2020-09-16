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У Чехії найвищий добовий приріст заражень з початку епідемії

Середа, 16 вересня 2020, 11:08

У Чехії зафіксували добовий антирекорд зараження коронавірусом – 1677 нових випадків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Зазначається, що попередній найвищий добовий показник заражень був зафіксований у Чехії лише три доби тому.

Загалом з майже 39 тисяч підтверджених випадків коронавірусу у країні налічується 15 807 активних випадків захворювання.

У більшості випадків перебіг хвороби легкий. В лікарнях наразі перебувають 333 людини, стан 78 з них важкий.

З початку епідемії в Чехії від коронавірусної хвороби померли 476 людей, з них 6 – за останню добу.

Минулого тижня Чехія додатково посилила масковий режим, розширивши його на усі громадські приміщення, але з певними винятками.

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Чехія
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