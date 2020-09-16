В Чехии самый высокий суточный прирост заражений с начала эпидемии
Среда, 16 сентября 2020, 11:08
В Чехии зафиксировали суточный антирекорд заражения коронавирусом – 1677 новых случаев.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.
Отмечается, что предыдущий самый высокий суточный показатель заражений был зафиксирован в Чехии лишь трое суток назад.
В целом из почти 39 тысяч подтвержденных случаев коронавируса в стране насчитывается 15 807 активных случаев заболевания.
В большинстве случаев течение болезни легкое. В больницах сейчас находятся 333 человека, состояние 78 из них тяжелое.
С начала эпидемии в Чехии от коронавирусной болезни умерли 476 человек, из них 6 – за последние сутки.
На прошлой неделе Чехия дополнительно ужесточила масковый режим, расширив его на все общественные помещения, но с определенными исключениями.
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