Карибська держава позбавить королеву Британії статусу глави і стане республікою

Карибська острівна держава Барбадос офіційно стане республікою, тому має намір усунути королеву Єлизавету ІІ з посади глави.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Барбадос - один з найбільш густонаселених і розвинених Карибських островів, що отримав незалежність від Великої Британії в 1966 році. Проте королева Єлизавета ІІ досі залишається тут конституційним монархом.

"Прийшов час повністю залишити позаду наше колоніальне минуле", - заявив уряд Карибської острівної держави, анонсуючи своє рішення.

Уряд хоче завершити цей процес до 55-ї річниці незалежності від Великої Британії в листопаді 2021 року, коли острівна держава офіційно стане республікою.

Джерело в Букінгемському палаці заявило, що ця ідея "не виникла несподівано" і "неодноразово обговорювалася публічно".

Барбадос буде вже не першою колишньою британською колонією в Карибському басейні, яка стане республікою. Гайана зробила цей крок в 1970 році, менш ніж через чотири роки після здобуття незалежності від Великої Британії. Тринідад і Тобаго наслідували цей приклад в 1976 році, а Домініка - в 1978 році.