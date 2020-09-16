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Карибское государство лишит королеву Британии статуса главы и станет республикой

Среда, 16 сентября 2020, 14:31

Карибское островное государство Барбадос официально станет республикой, поэтому намерено устранить королеву Елизавета II с должности главы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Барбадос - один из самых густонаселенных и развитых Карибских островов, который получил независимость от Великобритании в 1966 году. Однако королева Елизавета II до сих пор остается здесь конституционным монархом.

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"Пришло время полностью оставить позади наше колониальное прошлое", - заявило правительство Карибского островного государства, анонсируя свое решение.

Правительство хочет завершить этот процесс к 55-й годовщине независимости от Великобритании в ноябре 2021 года, когда островное государство официально станет республикой.

Источник в Букингемском дворце заявил, что эта идея "не возникла неожиданно" и "неоднократно обсуждалась публично".

Барбадос будет уже не первой бывшей британской колонией в Карибском бассейне, которая станет республикой. Гайана сделала этот шаг в 1970 году, менее чем через четыре года после обретения независимости от Великобритании. Тринидад и Тобаго последовали этому примеру в 1976 году, а Доминика - в 1978 году.

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