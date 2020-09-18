У Польщі допустили дострокові вибори чи уряд меншості через гучний закон про тварин

Польща може зіткнутися з достроковими загальними виборами або партія "Право і справедливість" (ПіС) може сформувати уряд меншості.

Про це у п’ятницю вранці приватному телевізійному мовнику Polsat News сказав речник польського уряду Пьотр Мюллер, повідомляє "Європейська правда".

Причина - голосування у польському Сеймі в четвер щодо скандального законопроєкту про захист тварин, який представила партія влади.

Свої голоси "за" віддали 356 депутатів. При цьому голоси представників коаліції "Об'єднана правиця", в яку входить правляча партія "Право і справедливість", розділилися.

Нововведення підтримали 176 депутатів від "Права і справедливості", але депутати від молодшого коаліційного партнера, "Солідарної Польщі", проголосували проти. Не підтримала ініціативу союзників з ПіС і партія "Угода": 15 депутатів утрималися, 2 проголосували проти.

Проти нововведень, серед інших, виступає міністр сільського господарства Ян Кшиштоф Ардановський (ПіС).

"Зараз можливий будь-який варіант - і уряд меншості, і дострокові вибори. Такі ситуації бувають в світі. У нас вже кілька років стабільна ситуація в Польщі. Шкода, що наші партнери все змінили", - заявив урядовий речник Пьотр Мюллер.

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Законопроєкт "П’ятірка для тварин" передбачає посилення захисту тварин у Польщі, його лобіює президент "Права і справедливості" та де-факто найвпливовіша людина Польщі Ярослав Качинський.

Документ містить введення положення про заборону розведення хутрових звірів, обмеження ритуального забою, посилення соціального контролю за умовами утримання тварин, заборону на використання тварин для розваг та шоу, заборону на постійне прив’язування і визначення мінімальних розмірів загону, підвищення компетенції неурядових організацій.

Ініціатива викликала протести фермерів та представників хутрових ферм. Детальніше у статті: Тварини важливіші за виборців: як польська влада пішла на конфлікт зі своїм електоратом