В Польше допустили досрочные выборы или правительство меньшинства из-за закона о животных

Польша может столкнуться с досрочными всеобщими выборами или партия "Право и справедливость" (ПиС) может сформировать правительство меньшинства.

Об этом в пятницу утром частному телевизионному вещателю Polsat News сказал представитель польского правительства Петр Мюллер, сообщает "Европейская правда".

Причина - голосования в польском Сейме в четверг по скандальному законопроекту о защите животных, который представила партия власти.

Свои голоса "за" отдали 356 депутатов. При этом голоса представителей коалиции "Объединенные правые", в которую входит правящая партия "Право и справедливость", разделились.

Нововведения поддержали 176 депутатов от "Права и справедливости", но депутаты от младшего коалиционного партнера, "Солидарной Польши", проголосовали против. Не поддержала инициативу союзников с ПиС и партия "Соглашение": 15 депутатов воздержались, 2 проголосовали против.

Против нововведений, среди прочих, выступает министр сельского хозяйства Ян Кшиштоф Ардановски (ПиС).

"Сейчас возможен любой вариант - и правительство меньшинства, и досрочные выборы. Такие ситуации бывают в мире. У нас уже несколько лет стабильная ситуация в Польше. Жаль, что наши партнеры все изменили", - заявил правительственный представитель Петр Мюллер.

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Законопроект "Пятерка для животных" предусматривает усиление защиты животных в Польше, его лоббирует президент "Права и справедливости" и де-факто самый влиятельный человек Польши Ярослав Качиньский.

Документ содержит введение положения о запрете разведения пушных зверей, ограничения ритуального забоя, усиление общественного контроля за условиями содержания животных, запрет на использование животных для развлечений и шоу, запрет на постоянное привязывание и определение минимальных размеров отряда, повышение компетенции неправительственных организаций.

Инициатива вызвали протесты фермеров и представителей пушных ферм. Подробнее в статье: Животные важнее избирателей: как польские власти пошли на конфликт со своим электоратом