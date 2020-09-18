Понад 5 тисяч мігрантів-погорільців вже перевезли в новий табір на Лесбосі

Більше 5000 шукачів притулку, які залишилися без притулку після того, як на острові Лесбос повністю згорів переповнений табір Морія, вже розміщені в новій установі.

Про це заявив міністр міграції Греції Нотіс Мітаракіс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Більше 12 000 людей ночували на узбіччях доріг з тих пір, як минулого тижня згорів табір в селищі Морії. Влада заявила, що пожежі були навмисно влаштовані невеликою групою мігрантів, обурених карантином через коронавірус, введеним після спалаху в таборі. Шість афганців, у тому числі двоє неповнолітніх, були заарештовані за підозрою в підпалі.

Поліція розпочала операцію з переселення в новий табір в районі острова Кара-Тепе в четвер вранці. В операції брали участь 70 жінок-поліцейських, і повідомлень про інциденти не надходило.

Новий табір складається з великих сімейних наметів, встановлених на старому армійському полігоні біля моря. За даними УВКБ ООН, до вечора середи його місткість становила близько 8000 осіб.

Новоприбулі проходять тестування на коронавірус, реєструються і отримують намет.

Міністр Мітаракіс сказав, що експрес-тести виявили коронавірус у 135 колишніх жителів Морії, цих людей розмістили "в спеціальних районах, де вони отримали відповідні медичні умови".

"Це операція із захисту громадського здоров'я і з чіткою гуманітарною місією", - йдеться в заяві поліції Греції.

Морія мала місткість трохи більше 2700 осіб,але більше 12 500 людей жили в ній і навколо неї на момент пожежі. Табір був розцінений критиками як символ провальної міграційної політики Європи.