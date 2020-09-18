Более 5 тысяч мигрантов-погорельцев уже перевезли в новый лагерь на Лесбосе

Более 5000 искателей убежища, оставшихся без крова после того, как на острове Лесбос полностью сгорел переполненный лагерь Мория, уже размещены в новом учреждении.

Об этом заявил министр миграции Греции Нотис Митаракис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Более 12 000 человек ночевали на обочинах дорог с тех пор, как на прошлой неделе сгорел лагерь в поселке Мории. Власти заявили, что пожары были намеренно устроены небольшой группой мигрантов, возмущенных карантином из-за коронавируса, введенным после возгорания в лагере. Шесть афганцев, в том числе двое несовершеннолетних, были арестованы по подозрению в поджоге.

Полиция начала операцию по переселению в новый лагерь в районе острова Кара-Тепе в четверг утром. В операции участвовали 70 женщин-полицейских, и сообщений об инцидентах не поступало.

Новый лагерь состоит из больших семейных палаток, установленных на старом армейском полигоне у моря. По данным УВКБ ООН, к вечеру среды его вместимость составляла около 8000 человек.

Вновь прибывшие проходят тестирование на коронавирус, регистрируются и получают палатку.

Министр Митаракис сказал, что экспресс-тесты выявили коронавирус у 135 бывших жителей Мории, этих людей разместили "в специальных районах, где они получили соответствующие медицинские условия".

"Это операция по защите общественного здоровья и с четкой гуманитарной миссией", - говорится в заявлении полиции Греции.

Мория имела вместимость чуть более 2700 человек,но более 12 500 человек жили в ней и вокруг нее на момент пожара. Лагерь был расценен критиками как символ провальной миграционной политики Европы.