Качинський виключив з своєї партії депутатів, які голосували проти гучного закону про тварин

Голова керівної партії Польщі "Право і справделивість" Ярослав Качинський виключив з партії 14 депутатів, які голосували протии скандального законопроєкту про захист тварин.

Про це повідомляє "Європейська правда", з посиланням на RMF24.

Як заявив голова виконкому ПіС Кшиштоф Соболевський, прав членів партії позбавлені серед інших Ян Кшиштоф Ардановський, який є міністром сільського господарства, і Генрик Ковальчик, ексміністр навколишнього середовища.

Як зазначається виключення з партії стало прямим наслідком того, що ці депутати проголосували проти прийняття поправок до закону Про захист тварин.

Про покарання для членів партії говорив сьогодні вранці віце-спікер Сейму Ришард Терлецький. "Для них будуть наслідки, тобто вони будуть сьогодні, ймовірно, відсторонені від прав члена партії. Це прерогатива президента (Ярослава Качинського)" - пояснив він.

Рішення Качинського вже прокоментував Генрик Ковальчик. "Це природний наслідок п'ятничного голосування в Сеймі; я не здивований, я очікував цього", - сказав він.

Ковальчик, коли його запитали, чому він проголосував проти проєкту, вказав, що обмеження ритуального забою, яке він вводить, призведе до "дуже складної ситуації" для польського сільського господарства.

Як повідомлялося, Польща може зіткнутися з достроковими загальними виборами або партія "Право і справедливість" (ПіС) може сформувати уряд меншості. Причиною цього стало голосування щодо закону про тварин.

Нововведення підтримали 176 депутатів від "Права і справедливості", але депутати від молодшого коаліційного партнера, "Солідарної Польщі", проголосували проти. Не підтримала ініціативу союзників з ПіС і партія "Угода": 15 депутатів утрималися, 2 проголосували проти.

Законопроєкт "П’ятірка для тварин" передбачає посилення захисту тварин у Польщі, його лобіює президент "Права і справедливості" та де-факто найвпливовіша людина Польщі Ярослав Качинський.

Ініціатива викликала протести фермерів та представників хутрових ферм. Детальніше у статті: Тварини важливіші за виборців: як польська влада пішла на конфлікт зі своїм електоратом