Председатель руководящей партии Польши " Право и подлинность" Ярослав Качиньский исключил из партии 14 депутатов, голосовавших против скандального законопроекта о защите животных.

Об этом сообщает "Европейская правда", со ссылкой на RMF24.

Как заявил председатель исполкома ПиС Кшиштоф Соболевский, прав членов партии лишены среди прочих Ян Кшиштоф Ардановский, который является министром сельского хозяйства, и Генрик Ковальчик, эксминистр окружающей среды.

Как отмечается исключение из партии стало прямым следствием того, что эти депутаты проголосовали против принятия поправок к закону О защите животных.

О наказании для членов партии говорил сегодня утром вице-спикер Сейма Рышард Терлецкий. "Для них будут последствия, то есть они будут сегодня, вероятно, отстранены от прав члена партии. Это прерогатива президента (Ярослава Качиньского)" - пояснил он.

Решение Качиньского уже прокомментировал Генрик Ковальчик. "Это естественное следствие пятничного голосования в Сейме; я не удивлен, я ожидал этого", - сказал он.

Ковальчик, когда его спросили, почему он проголосовал против проекта, указал, что ограничения ритуального забоя, которое он вводит, приведет к "очень сложной ситуации" для польского сельского хозяйства.

Как сообщалось, Польша может столкнуться с досрочными всеобщими выборами или партия "Право и справедливость" может сформировать правительство меньшинства. Причиной этого стало голосование по закону о животных.

Нововведение поддержали 176 депутатов от "Права и справедливости", но депутаты от младшего коалиционного партнера, "Солидарной Польши", проголосовали против. Не поддержала инициативу союзников по ПиС и партия "Соглашение": 15 депутатов воздержались, 2 проголосовали против.

Законопроект " пятерка для животных "предусматривает усиление защиты животных в Польше, его лоббирует президент" Права и справедливости " и де-факто самый влиятельный человек Польши Ярослав Качиньский.

Инициатива вызвала протесты фермеров и представителей пушных ферм.