Білорусь підготувала санкції проти країн Балтії - вони діятимуть і в РФ

Офіційний Мінськ підготував і затвердив "асиметричну відповідь" на санкції з боку Литви, Латвії та Естонії, запроваджені раніше проти білоруських чиновників.

Про це у середу на пресконференцції з російським міністром Сергєєм Лавровим у Москві заявив глава МЗС Білорусі Володимир Макей, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TUT.by.

"Вони хочуть бути попереду всієї планети. Питання використання санкційних інструментів ми раніше обговорювали і були єдині в тому, що санкції - абсолютно неприйнятний вид міждержавних відносин.

Читайте також США готують санкції проти семи білоруських чиновників – ЗМІ

І мені було дивно, що вже на другий день після виборів почали лунати голоси цих держав, що треба вводити санкції. Щоб реально оцінити ситуацію, треба час", - сказав Макей.

Він зазначив, що у відповідь на балтійські санкції було проведено міжвідомче узгодження, підготовлено і затверджено "асиметричні санкції". "Будемо давати адекватну відповідь", - сказав Макей.

За його словами, під санкції потраплять ті особи, які "завзято намагалися втручатися в справи білоруської держави, робили відповідні неприйнятні політичні заяви і вносили конкретні пропозиції про фінансову підтримку опонентів влади".

Російське агентство "Интерфакс" підкреслює, що, за словами Макея, особам з країн Балтії, включеним Білоруссю до списку санкцій, буде заборонений в'їзд і на територію Росії.

"Повірте, там досить багато осіб включено зі всіх цих трьох балтійських держав. А з урахуванням того, що у нас єдиний список в рамках Союзної держави нев'їзних осіб разом з Росією, то я думаю, що це має змусити їх до певної міри задуматися", - цитує агентство Макея.

Відзначається, що публікувати свій список МЗС Білорусі не має наміру.

31 серпня Литва, Латвія та Естонія стали першими у світі державами, які запровадили персональні санкції після суперечливих виборів та придушення мирних протестів у Білорусі.

Балтійські держави внесли у санкційні списки 30 білоруських чиновників, включно з Александром Лукашенком, який виконує обов’язки президента Білорусі.