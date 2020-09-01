Лукашенко про балтійські санкції: Їм дали команду "фас", вони і "вякнули"

Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, заявив, що його країна ухвалить економічні рішення у відповідь на санкції країн Балтії.

Заяву Лукашенка у вівторок 1 вересня наводить білоруське державне агентство "БелТА", повідомляє "Європейська правда".

За словами Лукашенка, більш досвідчені країни розуміють, що з Білоруссю не варто задиратися, адже вона може закрити кордони під Брестом і Гродно, і "німецькі вантажі не зможуть так легко потрапити на Схід".

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А от країнам Балтії, які є "більш слабкими", за словами Лукашенка, була дана команда виступити проти Білорусі.

"Їм дали команду "фас", вони і вякнули з-під паркану. Я так це і оцінюю", - сказав Лукашенко.

Він додав, що в Білорусі зараз опрацьовують заходи у відповідь на введені санкції.

"Ми не будемо боротися за те, щоб нас туди пустили. Ми просто економічно спробуємо вирішити цю проблему. Кажуть, це дорожче буде для Білорусі (переорієнтувати свої вантажі з балтійських портів на Росію). Звичайно, нам трошки буде не вигідно. Але ми ж домовитися можемо з росіянами за тарифами, і вони від обсягів перевалки наших вантажів все одно отримають вигоду", - зазначив Лукашенко.

Він додав, що країнам Балтії необхідно бути обережними з Білоруссю, адже їх власні народи можуть сприйняти таке ставлення до сусідньої республіки "неоднозначно". "Нехай акуратніше котять на Лукашенка і Білорусь, тому що отримають від свого народу так в зуби, що цих зубів не залишиться", - переконаний Лукашенко.

31 серпня Литва, Латвія та Естонія стали першими у світі державами, які запровадили персональні санкції після суперечливих виборів та придушення мирних протестів у Білорусі.

Балтійські держави внесли у санкційні списки 30 білоруських чиновників, включно з Александром Лукашенком, який виконує обов’язки президента Білорусі.

МЗС Білорусі заявило, що такий крок не лишиться без відповіді.