МЗС не поділяє заяви Фокіна щодо Донбасу

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що не поділяє резонансні заяви першого заступника голови української делегації у ТКГ Вітольда Фокіна.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба написав у своєму Twitter, відповідаючи на запитання користувачів соцмережі у середу.

"Резонансні слова Фокіна відповідають виключно поглядам самого Фокіна. Я їх не поділяю", - написав Кулеба.

Міністр також наголосив, що виключає проведення виборів на Донбасі без контролю України над кордоном. "Не уявляю виборів з дірявим кордоном", - зазначив Кулеба.

Він зазначив, що міжнародні партнери не зверталися до України з проханням пояснити свою офіційну позицію після резонансного інтерв’ю Фокіна.

Зазначимо, заступник глави української делегації на Тристоронньої контактній групі по Донбасу, перший прем'єр-міністр незалежної України Вітольд Фокін в інтерв'ю виданню "Страна" зробив низку заяв, які викликали великий резонанс і засудження з боку патріотично налаштованих українців.

Зокрема, він не виключав прямих переговорів із окупаційними адміністраціями та піднімав питання загальної амністі.

Фокін заявив буквально наступне: "Сьогодні, щоб припинити війну і вберегти життя бійців і командирів, моя позиція - потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще - всього Донбасу".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що висловлювання у ЗМІ першого заступника голови української делегації у ТКГ Вітольда Фокіна про загальну амністію і особливий статус для всього Донбасу не відповідають національним інтересам.

Голова парламенту Дмитро Разумков сказав, що Україна навряд чи зможе йти своїм шляхом у питаннях амністії військових злочинців.