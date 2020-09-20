Розпад польської коаліції не впливають на рейтинги партії влади – опитування

У випадку дострокових виборів до Сейму Польщі, правляча партія "Право та справедливість" залишається лідером перегонів.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Onet.pl, про це свідчать данні соціологічного опитування, проведеного IBRIS.

У випадку позачергових виборів, за "ПіС", яка може йти самостійно, готові віддати голоси 35% поляків. Два тижні тому, підтримку чинної коаліції, куди окрім "ПіС" входять партії "Солідарна Польща" та "Злагода", висловили 38,3% потенційних виборців.

В свою чергу, у випадку самостійної участи у виборах за "Солідарну Польщу" можуть віддати голоси 1,2% поляків, за "Злагоду" - 1,7%.

Такий результат може стати вагомим аргументом для діалогу "ПіС" із молодшими партнерами по коаліції.

Нагадаємо, в найближчі дні керівництво правлячої польської партії "Право та справедливість" прийме рішення про дострокові вибори у країні. Криза у правлячій коаліції "Об'єднані праві" винила після голосування законопроекту про права тварин, якій особисто лобіював лідер "ПіС" Ярослав Качинський.

За цей законопроект не голосували молодші партнери "ПіС": партії "Солідарна Польща" та "Разом". Також із партії було виключено 15 депутатів "ПіС", які відмовились голосувати за цей закон.

В свою чергу за опозиційну Громадянську коаліцію готові проголосувати 21,8% поляків. Ще 10,6% - віддають голоси новій політсилі – Польща 2050 Шимона Головні. На четвертому місці – ультраправа "Конфедерація" (8,2%). Ще 5,8% поляків готові голосувати за "Лівицю", а 3% - за блок Польської селянської партії та Kukiz'15.