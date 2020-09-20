Распад польской коалиции не влияют на рейтинги партии власти - опрос

В случае досрочных выборов в Сейм Польши, правящая партия "Право и справедливость" остается лидером гонки.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl, об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного IBRIS.

В случае внеочередных выборов, "ПиС", которая может идти самостоятельно, готовы отдать голоса 35% поляков. Две недели назад, поддержку действующей коалиции, куда кроме "ПиС" входят партии "Солидарная Польша" и "Согласие", выразили 38,3% потенциальных избирателей.

В свою очередь, в случае самостоятельного участия в выборах, за "Солидарную Польшу" могут отдать голоса 1,2% поляков, за "Согласие" - 1,7%.

Такой результат может стать весомым аргументом для диалога "ПиС" с младшими партнерами по коалиции.

Напомним, в ближайшие дни руководство правящей польской партии "Право и справедливость" примет решение о досрочных выборах в стране. Кризис в правящей коалиции "Объединенные правые" винила после голосования законопроекта о правах животных, которой лично лоббировал лидер "ПиС" Ярослав Качинский.

За этот законопроект не голосовали младшие партнеры "ПиС": партии "Солидарная Польша" и "Вместе". Также из партии было исключено 15 депутатов "ПиС", которые отказались голосовать за этот закон.

В свою очередь за оппозиционную Гражданскую коалицию готовы проголосовать 21,8% поляков. Еще 10,6% - отдают голоса новой политсиле - Польша 2050 Шимона Главные. На четвертом месте - правая "Конфедерация" (8,2%). Еще 5,8% поляков готовы голосовать за "левые", а 3% - за блок Польской крестьянской партии и Kukiz'15.