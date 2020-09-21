Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Глави МЗС країн ЄС не змогли домовитися про санкції проти режиму Лукашенка

Австрія посилила коронавірусні обмеження через сплеск інфекцій

Міністри ЄС, ймовірно, не погодять санкції проти режиму Лукашенка - ЗМІ

Литва, Польща і Румунія запропонують лідерам ЄС програму підтримки Білорусі






Австрія купить вертольотів для армії на 300 млн євро: найбільший контракт за 20 років

Понеділок, 21 вересня 2020, 15:38

Міністр оборони Австрії Клаудіа Таннер оголосила рішення про купівлю 18 нових вертольотів типу AW169M у італійського виробника Leonardo.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kronen Zeitung.

Вартість контракту складає близько 300 мільйонів євро і це найбільше придбання австрійської армії з часів покупки вертольотів Eurofighters близько 20 років тому.

Близько двох третин цієї суми припадає на купівлю вертольотів, решта - на технології, логістику, навчання нових пілотів і нову інфраструктуру. Дванадцять вертольотів будуть використовуватися для різних задач, а шість - для навчання нових пілотів.

Нові вертольоти повинні замінити Alouette III, які з технічних причин будуть виведені з експлуатації з середини 2022 року.

Армійські вертольоти також використовуються для операцій з ліквідації наслідків стихійних лих, а також для гасіння лісових пожеж та пошукових операцій після сходу лавин.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Австрія
powered by lun.ua