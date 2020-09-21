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Австрия купит вертолетов для армии на 300 млн евро: крупнейший контракт за 20 лет

Понедельник, 21 сентября 2020, 15:38

Министр обороны Австрии Клаудиа Таннер объявила решение о покупке 18 новых вертолетов типа AW169M у итальянского производителя Leonardo.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kronen Zeitung.

Стоимость контракта составляет около 300 млн евро, и это крупнейшее приобретение австрийской армии со времен покупки вертолетов Eurofighters около 20 лет назад.

Около двух третей этой суммы приходится на покупку вертолетов, остальные - на технологии, логистику, обучение новых пилотов и новую инфраструктуру. Двенадцать вертолетов будут использоваться для различных задач, а шесть - для обучения новых пилотов.

Новые вертолеты должны заменить Alouette III, которые по техническим причинам будут выведены из эксплуатации с середины 2022 года.

Армейские вертолеты также используются для операций по ликвидации последствий стихийных бедствий, а также для тушения лесных пожаров и поисковых операций после схода лавин.

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