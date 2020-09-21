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Мадрид просить допомоги армії для забезпечення дотримання коронавірусних обмежень

Понеділок, 21 вересня 2020, 16:24

Керівниця автономної громади Мадрида Ізабель Діас Аюсо звернулася в понеділок за допомогою до армії для боротьби зі спалахом коронавірусу в іспанській столиці та її околицях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

Раніше місцева влада розпорядилася частково заблокувати деякі бідні райони, що викликало протести у вихідні дні.

Діас Аюсо представила прем’єру Іспанії Педро Санчесу сценарій, за яким військові стежать за тим, щоб обмеження в Мадриді дотримувалися, а медичні працівники Збройних сил проводили тести на антитіла майже мільйону мадридців.

Повідомляється, що голова уряду Іспанії і президент автономної громади досягли згоди щодо координації дій між адміністраціями.

В останні тижні влада Мадрида зіткнулася з двома серйозними проблемами - труднощі з примусом до дотримання карантину для заражених і їхніх контактних осіб і  неможливість посилення первинної медичної допомоги через брак лікарів і медсестер.

Прохання Діас Аюсо до Санчеса спрямоване на те, щоб спробувати усунути ці два недоліки. Це не перший випадок під час пандемії, коли влада звертається за допомогою до військових.

Джерела в іспанському уряді підтверджують свою готовність до того, щоб армія простягнула руку допомоги в окремих районах столиці, найбільш постраждалих від коронавірусу.  Зокрема, вони запевняють, що Санчес запропонує Діас Аюсо всі необхідні їй засоби для здійснення обмежувальних заходів, які вступають в силу сьогодні.

Раніше влада Мадрида анонсувала суттєве посилення карантину - закриття парків та заборону зібрань більше 6 осіб для всього регіону, а також обмеження в'їзду та виїзду із 37 районів, де фіксують найбільше заражень.

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