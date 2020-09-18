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Напів-локдаун для Мадрида: обмеження зустрічей, пересування та закриті парки

П'ятниця, 18 вересня 2020, 19:45

Столичний регіон Мадриду посилює карантинні обмеження для близько мільйона мешканців, сподіваючись сповільнити темпи поширення вірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє El Pais.

Новий напів-локдаун передбачає обмеження в’їзду та виїзду із 37 районів, де фіксують найбільше заражень - понад 1000 нових випадків на 100 000 населення. Це приблизно 13% населення столичного регіону. На них припадає 25% усіх заражень.

Ці обмеження на пересування торкнуться 6 районів безпосередньо Мадриду та ще 7 прилеглих муніципалітетів. 

Окрім того, у столичному регіоні загалом закривають парки та забороняють зустрічі за участі більше 6 осіб. 

Кількість відвідувачів у ресторанах та магазинах обмежують до 50% від кількості місць/місткості. Магазини повинні будуть закриватися о 22-00 - окрім заправок, аптек та пунктів невідкладної допомоги. 

Водночас, люди можуть продовжувати їздити на роботу та навчання, школи не закриваються, візити до лікарів залишаються можливими.

Обмеження почнуть діяти з понеділка та запроваджуються на 14 днів.

У місцевому уряді наголошують, що це болюче рішення приймають для того, щоб уникнути повторного надзвичайного стану та жорсткого карантину. 

Рішення ще має погодити суд. 

У реанімаціях Мадриду зайняті вже 64% ліжкомісць, обладнаних для хворих на Covid-19. На столичний регіон припадає майже третина усіх випадків зараження в Іспанії.

Минулого тижня приріст нових хворих в країні кілька разів перевищив позначку у 10 тисяч за добу. Цього тижня показники знизилися до 4-5 тисяч.

Іспанія стала першою країною Європи, де зареєстрували більше пів мільйона підтверджених заражень коронавірусом.

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