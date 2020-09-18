Напів-локдаун для Мадрида: обмеження зустрічей, пересування та закриті парки

Столичний регіон Мадриду посилює карантинні обмеження для близько мільйона мешканців, сподіваючись сповільнити темпи поширення вірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє El Pais.

Новий напів-локдаун передбачає обмеження в’їзду та виїзду із 37 районів, де фіксують найбільше заражень - понад 1000 нових випадків на 100 000 населення. Це приблизно 13% населення столичного регіону. На них припадає 25% усіх заражень.

Ці обмеження на пересування торкнуться 6 районів безпосередньо Мадриду та ще 7 прилеглих муніципалітетів.

Окрім того, у столичному регіоні загалом закривають парки та забороняють зустрічі за участі більше 6 осіб.

Кількість відвідувачів у ресторанах та магазинах обмежують до 50% від кількості місць/місткості. Магазини повинні будуть закриватися о 22-00 - окрім заправок, аптек та пунктів невідкладної допомоги.

Водночас, люди можуть продовжувати їздити на роботу та навчання, школи не закриваються, візити до лікарів залишаються можливими.

Обмеження почнуть діяти з понеділка та запроваджуються на 14 днів.

У місцевому уряді наголошують, що це болюче рішення приймають для того, щоб уникнути повторного надзвичайного стану та жорсткого карантину.

Рішення ще має погодити суд.

У реанімаціях Мадриду зайняті вже 64% ліжкомісць, обладнаних для хворих на Covid-19. На столичний регіон припадає майже третина усіх випадків зараження в Іспанії.

Минулого тижня приріст нових хворих в країні кілька разів перевищив позначку у 10 тисяч за добу. Цього тижня показники знизилися до 4-5 тисяч.

Іспанія стала першою країною Європи, де зареєстрували більше пів мільйона підтверджених заражень коронавірусом.