Мадрид просит помощи у армии для обеспечения соблюдения коронавирусных ограничений

Руководитель автономной общины Мадрида Изабель Диас Аюсо обратилась в понедельник за помощью к армии для борьбы со вспышкой коронавируса в испанской столице и ее окрестностях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

Ранее местные власти распорядились частично заблокировать некоторые бедные районы, что вызвало протесты в выходные дни.

Диас Аюсо представила премьеру Испании Педро Санчесу сценарий, по которому военные следят за тем, чтобы ограничения в Мадриде соблюдались, а медицинские работники Вооруженных сил проводили тесты на антитела почти миллиону мадридцев.

Сообщается, что глава правительства Испании и президент автономной общины достигли согласия по координации действий между администрациями.

В последние недели власти Мадрида столкнулись с двумя серьезными проблемами - проблемы с принуждением к соблюдению карантина для зараженных и их контактных лиц и невозможность усиления первичной медицинской помощи из-за нехватки врачей и медсестер.

Просьба Диас Аюсо к Санчесу направлена на то, чтобы попытаться устранить эти два недостатка. Это не первый случай во время пандемии, когда власти обращаются за помощью к военным.

Источники в испанском правительстве подтверждают свою готовность к тому, чтобы армия протянула руку помощи в отдельных районах столицы, наиболее пострадавших от коронавируса. В частности, они уверяют, что Санчес предложит Диас Аюсо все необходимые ей средства для осуществления ограничительных мероприятий, которые вступают в силу сегодня.

Ранее власти Мадрида анонсировали существенное усиление карантина - закрытие парков и запрет собраний более 6 человек для всего региона, а также ограничения въезда и выезда из 37 районов, где фиксируют больше всего заражений.