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Фінляндія через пандемію скасувала міжнародні навчання, заплановані на літо 2021 року

Вівторок, 22 вересня 2020, 10:21

Фінляндія у зв’язку з пандемією коронавірусу скасувала великі міжнародні військові навчання ARCTIC LOCK, заплановані на літо 2021 року, змінивши їхній формат на національні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило міністерство оборони Фінляндії. 

Arctic Lock планувалися на травень-червень 2021 року у низці локацій по всій території країни і мали стати найбільшими навчаннями фінських збройних сил у наступному році. Окрім військових Фінляндії, до участі були запрошені 13 країн-партнерів та спостерігачі від ЄС і НАТО.

Підготовка почалася вже наприкінці 2019-початку 2020 року, але з березня фактично заморозилася у зв’язку з пандемією. 

"Наразі вже неможливо далі відкладати події міжнародного формату, необхідні для планування… З цих причин та з огляду на тенденції розвитку пандемії, планування навчань вирішено призупинити, скасувати їх та провести натомість Національні навчання Збройних сил", - пояснюють у комюніке. 

Кількість учасників при цьому скоротять з очікуваних 20 тисяч до 15 тисяч.  

За словами міністра оборони Антті Кайкконена, міжнародні навчання таких масштабів організують згодом у наступні роки.




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Фінляндія Коронавірус
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