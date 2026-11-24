Військова підтримка Німеччиною України, зокрема постачання зброї на суму в мільярди євро, більше не має підтримки більшості опитаних жителів країни.

Про це свідчать результати річного дослідження The Berlin Pulse від Körber Foundation, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

У вересні 2026 року, коли проводилося дослідження, лише 46% респондентів висловилися за продовження військової допомоги, тоді як у опитуванні попереднього року таких було 59%. Наразі незначна більшість – 53% – хоче повністю припинити поставки зброї.

Як пояснює Джонатан Лерер, який представляв дослідження, опір особливо сильний серед прихильників ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН").

"88% прихильників "АдН" виступають проти військової допомоги Україні. Це цікавий висновок, особливо з огляду на політичні події в Німеччині, зокрема вибори у федеральних землях, на яких "АдН" здобула підтримку завдяки агітації проти допомоги Україні", – зазначив Лерер.

Підтримка України також була темою нещодавнього опитування, проведеного інститутом дослідження громадської думки Infratest Dimap. Це дослідження також показало, що громадська підтримка України продовжує знижуватися, і зараз більшість виступає проти надання допомоги.

В опитуванні YouGov 49% німців висловилися за скорочення або повне припинення виділення допомоги Україні Німеччиною.

Нещодавнє опитування, проведене інститутом Forsa для журналу Stern, засвідчило, що трохи більше половини опитаних німців виступають за те, щоб їхня країна продовжувала підтримувати Україну до завершення війни.