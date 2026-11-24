У вівторок, 24 листопада, міністр оборони Євгеній Хмара перебуває з візитом у Норвегії.

Про це повідомив норвезький уряд, пише "Європейська правда".

Очікується, що цього дня Хмара зустрінеться зі своїм норвезьким колегою Туре О. Сандвіком.

Також міністри проведуть пресконференцію.

Напередодні Хмара відвідав Берлін. Того ж дня стало відомо, що країни досягли попередніх домовленостей щодо отримання Україною додаткових ракет-перехоплювачів.

Тим часом ЗМІ повідомляють, що міністр оборони США Піт Гегсет ще не затвердив передачу близько 60 перехоплювачів до системи протиповітряної оборони Patriot, які Вашингтон уже погодився поставити Україні.