Міністр оборони України прибув із візитом до Норвегії після зустрічей у Берліні
Новини — Вівторок, 24 листопада 2026, 08:47 —
У вівторок, 24 листопада, міністр оборони Євгеній Хмара перебуває з візитом у Норвегії.
Про це повідомив норвезький уряд, пише "Європейська правда".
Очікується, що цього дня Хмара зустрінеться зі своїм норвезьким колегою Туре О. Сандвіком.
Також міністри проведуть пресконференцію.
Напередодні Хмара відвідав Берлін. Того ж дня стало відомо, що країни досягли попередніх домовленостей щодо отримання Україною додаткових ракет-перехоплювачів.
Тим часом ЗМІ повідомляють, що міністр оборони США Піт Гегсет ще не затвердив передачу близько 60 перехоплювачів до системи протиповітряної оборони Patriot, які Вашингтон уже погодився поставити Україні.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Реклама: