У німецькому місті Шверте, що у Північному Рейні-Вестфалії, людина у масці начебто увірвалася до офісу партії "Зелені" та напала на присутніх; повідомляють про постраждалих.

Про це повідомляє Bild із посиланням на власні дані, пише "Європейська правда".

Як зазначається, інцидент стався ввечері 23 листопада. За даними видання, людина у масці увірвалася до партійного офісу в центрі Шверте та напала там на політика.

Зазначається, що внаслідок інциденту могли постраждати троє людей. За попередніми даними, на той момент в офісі перебувало понад 10 осіб.

Як стало відомо виданню, нападник, ймовірно, мав при собі невеликий ручний вогнегасник. Наразі достеменно невідомо, що саме сталося в офісі після цього та як саме троє людей могли зазнати поранень.

Зазначається, що потерпілих довелося доправити до лікарень для надання медичної допомоги.

Наразі поліція розшукує нападника, оскільки йому вдалося втекти. Тим часом слідчий відділ забезпечив збереження доказів навколо офісу партії.

У ході цього співробітники також вилучили вогнегасник, який, за даними видання, знайшли в кущах. Втім, наразі не ясно, чи це той предмет, який, як стверджується, мав при собі нападник.

Зауважимо, у травні дані свідчили, що у Німеччині за останній рік майже на 40% зросла кількість злочинів, спрямованих проти представників політичних партій.

У січні писали, що у Німеччині розслідують лист з погрозами на адресу уповноваженого з боротьби з антисемітизмом у землі Бранденбург Андреаса Бюттнера, що надійшов за лічені дні після знищення його майна, яке вважають підпалом.

Перед цим у подвір’ї Бюттнера згоріла господарська будівля, випадок розслідують як підпал. Поруч також знайшли намальовану символіку ХАМАС.